Вышел тизер четвертого сезона «Короны»

Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Корона», который выйдет на платформе 15 ноября.



В новом сезоне появятся две новые героини: Маргарет Тэтчер, которую сыграла Джиллиан Андерсон, и Диана Спенсер в исполнении Эммы Коррин.



Действие третьего сезона прерывается в 1978 году. Новый сезон расскажет об эпохе консерваторов у власти во главе с Маргарет Тэтчер. Ожидается, что четвертый сезон будет еще драматичнее предыдущего, особенно с учетом появления в нем принцессы Дианы.





