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Вышел тизер четвертого сезона «Короны»
Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Корона», который выйдет на платформе 15 ноября.
В новом сезоне появятся две новые героини: Маргарет Тэтчер, которую сыграла Джиллиан Андерсон, и Диана Спенсер в исполнении Эммы Коррин.
Действие третьего сезона прерывается в 1978 году. Новый сезон расскажет об эпохе консерваторов у власти во главе с Маргарет Тэтчер. Ожидается, что четвертый сезон будет еще драматичнее предыдущего, особенно с учетом появления в нем принцессы Дианы.
Источник: Esquire
13:31