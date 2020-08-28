Ученые изучили влияние порно на отношения

Американский психолог Дэвид Ладден изучил влияние просмотра порнографии на отношения в паре. Об этом сообщает портал Psychology Today.



Специалист провел эксперимент с 200 гетеросексуальными и гомосексуальными парами. Все участники в течение 35 дней вели дневник, отмечая когда они смотрели порно, насколько были удовлетворены отношениями с партнером, возникало ли у них желание заняться сексом и была ли интимная близость.



Оказалось, что просмотр порно на прямую не связан с удовлетворенностью отношениями и партнером.



Ученые не получили доказательств того, что ролики для взрослых негативно или позитивно влияют на отношения.



Также стало известно, что женщины реже смотрят порно, чем мужчины, но чаще занимаются сексом в дни просмотра интимного видео.



Кроме того, вероятность секса после просмотра "клубнички" у гетеросексуальных мужчин ниже, чем у гомосексуальных.

