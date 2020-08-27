Отношения в паре зависят от генетических особенностей партнеров

Университет Макгилла провел исследование 111 гетеросексуальных пар (222 добровольцы). Участников исследования попросили в течение 20 дней ежедневно фиксировать свое поведение. Экспертов интересовали ситуации, когда добровольцы улыбались или смеялись вместе с другими людьми, отпускали саркастические замечания, просили кого-то о чем-то.



Также было важно восприятие добровольцем поведения его партнера, его чувства во время общения с ним. Притом, 118 участников исследования разрешили проанализировать свой генетический профиль. Оказалось, генетическая мутация CD38 во многом определяет поведение человека, к примеру, то, насколько часто он выражает свою любовь во время ежедневного общения с романтическим партнером.



Известно: указанный ген представлен в трех типах - AA, CC и AC. Так, носители генотипа СС были более дружелюбными, общительными и позитивно настроенными людьми, чем носители генотипов АА или АС. При генотипе СС человек испытывал меньше негативных эмоций во время общения со своим партнером, реже злился и раздражался, всегда был готов пойти на компромисс, поддержать партнера и сказать ему о своей любви. По словам ученых, отношения в паре зависят от того, к каким генотипам относятся партнеры.

