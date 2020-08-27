Трэвис Скотт выпустил сингл для фильма Нолана «Довод»

Трэвис Скотт выпустил трек The Plan, который вошел в саундтрек к фильму «Довод» Кристофера Нолана.



Для рэпера это был первый опыт написания музыки к фильму. «Его голос стал последним кусочком пазла, который мы собирали целый год. Его понимание сути музыкальных и нарративных механизмов, которые придумали мы с Людвигом Йоранссоном, было мгновенным, глубоким и прозорливым», — заявил режиссер.



Помимо Скотта, музыку к фильму создавал композитор Людвиг Йоранссон («Мандалорец», «Черная пантера», «Атланта»), а оператором стал Хойте Ван Хойтема («Дюнкерк», «007: Спектр», «Интерстеллар», «Она»).









Одновременно с выходом трека вышел финальный трейлер «Довода», в котором можно услышать трек Трэвиса.



Сам Трэвис Скотт высоко оценил будущий фильм. «Я даже не могу это объяснить. Вам просто нужно это посмотреть. Это такой огонь», — ранее прокомментировал он.







По сюжету фантастического шпионского боевика Нолана, секретный агент организации «Довод» должен предотвратить третью мировую войну с помощью специальной техники управления временем. В картине снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и Майкл Кейн.



Мировая премьера «Довода» состоится 26−27 августа.

