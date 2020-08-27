Капитализация Tesla удвоилась за два месяца

Стоимость автопроизводителя Tesla Inc. превысила $400 млрд, сообщает издание Barron's.



При этом еще два месяца назад она стоила $200 млрд, а в январе - $100 млрд.



В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor's 500 всего семь компаний обходят по капитализации Tesla, включая Visa ($447 млрд) и Apple ($2,16 трлн).



Barron's отмечает, что нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля, Ирландии и Гонконга. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM.



Котировки акций Tesla по итогам торгов в среду подскочили на 6,4% - до $2153,17.

