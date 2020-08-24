Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы

На месте действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого местная оппозиция обвиняет в фальсификации последних выборов лидера республики, глава украинского государства Владимир Зеленский назначил бы новые выборы.



Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном в субботу, 22 августа.



"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед! Я бы пригласил всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю", - сказал Зеленский.

