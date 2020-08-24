Навальный в коме получил статус официального гостя Меркель

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который впал в кому 20 августа и был доставлен в Берлин, получил официальный статус гостя канцлера Германии Ангелы Меркель.



Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное Министерство внутренних дел.



Сообщается, что такой статус Навального является "бюрократической хитростью, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту".



Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили "нарушение обмена веществ".



Позднее Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charite, его занесли внутрь на носилках.



По словам главы фонда Cinema for Peace Яка Бизиля, который организовал его перелет из Омска, медики оценивают его состояние как стабильное.



В понедельник, 24 августа лечащие врачи Алексея Навального выступят с заявлением по поводу состояния здоровья российского политика.

