Захарова оценила возможность встречи в "нормандском формате" в сентябре
Российской стороне неизвестно о возможном проведении встречи нормандского формата в сентябре, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе может состояться в сентябре, на ней могут обсудить вопрос местных выборов в регионе.
"Нам об этом неизвестно", - сказала Захарова, комментируя высказывания министра.
"В ходе переговоров Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения парижского саммита", - добавила она.
Источник: Корреспондент
10:10