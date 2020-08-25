Кравчук назвал невыполнимой задачей ввод миротворцев в Донбасс

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что ввод миротворцев в регион является для Украины невыполнимой задачей. В конце июля, после того как экс-глава государства Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе, президент Владимир Зеленский назначил главой киевской делегации первого президента Украины Кравчука.

"Приемлема абсолютно (идея ввода миротворцев в Донбасс - ред.), но, я думаю, что эта задача для нас невыполнима… Мы имеем дело с очень большой страной - Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения... Я думаю, что надо искать варианты экономические и особое управление на местном уровне", - сказал Кравчук в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в понедельник в YouTube-канале журналиста.



Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, поскольку организация имеет такой мандат.



Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

