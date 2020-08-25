Ученикам начальных классов разрешат передвигаться по школе без маски — Степанов

С начала учебного года учащимся 1-4 классов будет разрешено передвигаться школой без маски или респиратора. Так, в ближайшее время Минздрав на своем сайте обнародует рекомендации по соблюдению противоэпидемических правил в школе. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"У нас через неделю будет начинаться обучение в школах, и все волнуются, каким образом будет происходить обучение и каким образом придерживаться тех правил, которые установлены в школах... Для учащихся 1-4 классов передвижение в помещениях учебного заведения будет разрешаться без использования маски или респиратора. В регионах, относящихся к "оранжевому" уровню, педагогам в процессе преподавания обучения дисциплины будет рекомендовано использовать защитные щитки. Если регион находится утр "желтой" или "зеленой" зоне - просто придерживаться соответствующей дистанции", - отметил министр.



Он также указал, что допуск учителей на работу может быть только после проведения термометрии.



"При подтверждении случая коронавирусной болезни у кого-то из учеников, то весь класс должен пойти на самоизоляцию. Дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем мы рекомендуем после каждого урока тщательно мыть руки. Все эти рекомендации в доступной форме, я думаю, что сегодня, будут изложены на сайте Министерства здравоохранения", - добавил Степанов.

