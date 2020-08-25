В Великобритании разработали план по отказу от танков

В Великобритании разработали план по консервации танков, что предусматривает модернизацию и сосредоточение на кибервойнах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.



"Военные чиновники разработали план консервации всех танков Великобритании в связи с радикальными предложениями по модернизации вооруженных сил. Этот шаг приведет к тому, что другим военным активам будет отдан приоритет над тяжелой техникой... Радикальный шаг направлен на сокращение расходов и сосредоточение внимания на кибервойне", - сообщили в СМИ.



Отмечается, что власть изучает эту противоречивую идею, поскольку стоимость модернизации британского парка техники, что стареет, а это 227 танков Challenger 2 и 388 Warrior, которые используются на поле боя, возросла.



"Обе машины были названы устаревшими в прошлом году, и в Минобороны выдвинули аргумент, что изменение характера ведения войны требует больших инвестиций в киберспособности, космические и другие передовые технологии", - указано в сообщении.



Сообщается, что бюджет для оборонного комплекса уже сокращен, и министерство готовится к сокращению его финансирования.

