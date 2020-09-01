Вышел первый трейлер Dragon's Dogma

В сети появился первый трейлер анимации по мотивам компьютерной игры Dragon's Dogma. Ролик появился на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix, занимающегося созданием аниме-сериала.



Анимационный фильм создан по сюжету одноименной игры от компании Capcom. В трейлере показано, как на герцогство Гранзис нападает дракон. Он забирает у главного героя Итан сердце.



Мужчина остается живым и начинает поиски дракона. По пути ему приходится сражаться с чудовищами, а сам он также может превратится в монстра.



Режиссером ленты стала Синъя Сугай, а сценаристом - Курасуми Сунаяма. Премьера фильма состоится 17 сентября.



Игру Dragon's Dogma Dragon's Dogma в 2012 году выпустила компания Capcom для консоли Xbox 360 и PlayStation 3. Игра получила хорошие оценки критиков и пользователей.





