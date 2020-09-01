В Китае начинаются испытания необычной вакцины против коронавируса

Известно, что речь идет о рекомбинантной (генно-инженерной) вакцине против коронавируса, созданной на основе клеток насекомых, передает ТАСС. Официальные госструктуры одобрили начало клинических испытаний. Вакцину создали в Сычуаньском университете, и его сотрудники уже проверили вакцину на обезьянах и других животных. О серьезных побочных эффектах на сегодняшний день не известно. Хотя итоги тестирования еще не обнародованы, мощности для производства минимум 100 миллионов комплектов в год уже подготовлены.



Также стало известно, что Медицинская школа Университета Вашингтона представила свою вакцину, пригодную для однократного интраназального введения. Вакцину проверили на мышах - данная форма оказалась эффективнее стандартных инъекций. Разработчики вакцины заявляют, что она вызывает сильный иммунный ответ во всем теле. Но наиболее мощная защита отмечается в носовой полости и дыхательных путях.



В ходе работы над вакциной ученые внедрили S-белок (его использует коронавирус для заражения клеток хозяина) в обезвреженный аденовирус, вызывающий обычную простуду. Таким образом, вирус стал обычным переносчиком, не угрожающим здоровью. Плюс, в S-белок внесли изменения, которые позволили усилить выработку антител.

