Украинский фильм взял награду на кинофестивале в Лондоне

Украино-британский триллер Наследие лжи режиссера Андриана Бола на кинофестивале в Лондоне получил престижную награду. Он стал лучшим британским художественным фильмом, сообщается на сайте кинофестиваля MiraBan UK Film Awards.



Мероприятие прошло в столице Великобритании с 28 по 30 августа. Известно, что церемония награждения состоялась онлайн из-за пандемии коронавируса.



До этого триллер удостаивался наград в США и Германии.



Напомним, что снимали картину в Киеве. Главная роль досталась британскому актеру Скотту Эдкинсу, известному по ролям в киносерии Неоспоримый и фильме Неудержимые 2.





