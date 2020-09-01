Появился тизер фильма о Бэтмене с Паттинсоном

Первый тизер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли представили на мероприятии DC Fandome. Ролик также появился на YouTube-канале Warner Bros.



Кроме Паттинсона, в картине также играют Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон, Энди Серкис и Колин Фаррел. Режиссер фильма – Мэтт Ривз, который также является одним из авторов сценария.



Как указано в описании тизера, основанный на персонажах DC фильм "Бэтмен" выйдет на мировые экраны 1 октября 2021 года.



Напомним, в конце января 2020 года в Лондоне начались съемки Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли. Мировая премьера фильма намечена на 24 июня 2021 года, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.



Изначально Бэтмена должен был снова сыграть Бен Аффлек, но на его место утвердили Паттинсона. Из-за этого многие фанаты ленты изначально негативно настроены против актера в данном образе.





