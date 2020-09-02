Неврологи смогли побороть потерю памяти на фоне болезни Альцгеймера

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и Национальный университет Сингапура, сообщает РИА "Новости", установили: если отрегулировать систему биологической очистки нейронов, это позволит восстановить память, страдающую при болезни Альцгеймера. Был проведен успешный эксперимент по манипуляции системой контроля качества нейронов ("убиквитин-протеасомной системы", УПС) для восстановления потери памяти в моделях животных с болезнью Альцгеймера.



Известно: клетки постоянно генерируют мусор. И от эффективности его удаления зависит клеточная функция. Это касается и клеток мозга. Один из основных переработчиков мусора - протеасома - комплекс, разрушающий ненужные или дефектные белки. "Убиквитин-протеасомная система (УПС) функционирует как важнейший механизм внутриклеточного контроля качества. Она играет роль "завода по переработке биологических продуктов" для их повторного использования и производства новых белков.



Если система УПС неисправна, нейроны превращаются в "мусорные баки", нарушается баланс между вновь синтезированными и использованными белками, который необходим для создания новых долговременных воспоминаний. Возникает дефицит белков памяти, что, в свою очередь, приводит к потере нервных связей. Первоначально это повреждение происходит в гиппокампе - центре памяти мозга. По мере отмирания нейронов поражаются и другие части", - говорится в отчете исследователей.



По их словам, блокирование деградации белков пластичности ингибиторами УПС позволяет обратить вспять потерю памяти. На примере грызунов ученые смогли частично заблокировать работу системы УПС, неправильно удалявшей белки памяти. В частности, было установлено, что за восстановление долговременной памяти отвечает белок памяти - PKMzeta. При этом удалось впервые восстановить ассоциативную память. В рамках эксперимента ученые использовали два ингибитора УПС - лактацистин и MG132. Их уже применяют для лечения рака.

