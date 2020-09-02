Кофеин однозначно опасен для беременных женщин

Рейкьявикский университет предлагает беременным женщинам и даже тем, кто только планирует беременность, полностью отказаться от кофе, чтобы снизить риск серьезных осложнений у ребенка, передает Body and Soul.



Последнее исследование опирается на анализ 1200 научных работ, посвященных влиянию кофеина на беременность. В итоге был сделан вывод: есть убедительное подтверждение повышенного риска выкидыша, мертворождения, низкой массы тела при рождении и/или малой массы тела во время внутриутробного развития в соответствии с гестационным возрастом, острого лейкоза в детском возрасте, избыточного веса и ожирения у детей.



Таким образом, ученые выступают за полный отказ от напитков с кофеином. Между тем, данное заявление противоречит официальным рекомендациям в США, Великобритании и Австралии, согласно которым две-три чашки кофе средней крепости (около 200 миллиграммов) считаются безопасными для беременных.

