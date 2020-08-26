Литва включила Лукашенко и еще более сотни белорусских чиновников в список санкций
Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает издание BNS.
Это второй вариант санкционного списка балтийской республики, в первый входили 32 человека.
"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила она.
Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы в финансовых учреждениях республики.
Источник: УНИАН
13:39