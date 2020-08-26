Литва включила Лукашенко и еще более сотни белорусских чиновников в список санкций

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.



Об этом заявила советник министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, передает издание BNS.



Это второй вариант санкционного списка балтийской республики, в первый входили 32 человека.



"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - заявила она.



Включенным в список лицам предлагается запретить въезд в Литву и заморозить их активы в финансовых учреждениях республики.

