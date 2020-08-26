Ученые рассказали, кому грозит смерть от коронавируса

Ученые назвали отклонения, наличие которых резко увеличивает вероятность летального исхода у пациентов с коронавирусом. Сочетание нескольких таких отклонений называют метаболическим синдромом. Он втрое увеличивает риск смерти больного, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.



В статье отмечается, что этот синдром - совокупность по крайней мере трех из пяти отклонений: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, а также низкого уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и высокого уровня триглицеридов.



"Чем больше у вас таких диагнозов, тем хуже исход", - цитирует портал одного из авторов исследования доктора Джошуа Денсона.



Ученые следили за 287 пациентами, госпитализированными с коронавирусом в период с 30 марта по 5 апреля - во время пика заболеваемости в Новом Орлеане. Средний возраст пациента составлял 61 год. Больше всего среди заболевших была распространена гипертония (80%), ожирение (65%), а также диабет (54%). Кроме того, у 39% был низкий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).



Около 66% процентов пациентов имели метаболический синдром. Порядка 56% из них нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии (против 24% пациентов без метаболического синдрома), в аппарате ИВЛ нуждались 48% процентов (против 18%).



Ученые выяснили, что вероятность смерти от коронавируса у пациентов с метаболическим синдромом в 3,4 раза была выше, чем у людей без него.

