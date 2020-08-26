Литва и Польша упростят въезд белорусам

Литва и Польша, несмотря на карантин, упрощают въезд для белорусов. Об этом в среду, 26 августа, сообщает TUT.by.



Отмечается, что границы стран Евросоюза для большинства белорусов по-прежнему закрыты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Однако правительство Литвы утвердило предложение, согласно которому белорусы смогут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19, но с "особыми гуманитарными политическими целями".



Как объяснили в посольстве Литвы в Беларуси, запросы граждан для въезда на территорию Литвы по гуманитарным целям рассматриваются индивидуально, решения принимаются при наличии обоснованной информации, подтверждающей цель поездки.



В МВД Литвы пояснили, что разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам в нынешней политической ситуации могут быть выданы жертвам репрессий или преследуемым гражданам Беларуси, активным членам оппозиции.



"Помимо прочего, граждане Беларуси могут приехать в Литву и подать заявление о предоставлении убежища, если они чувствуют, что их преследуют или существует реальная угроза их безопасности и жизни. Убежище в Литве предоставляется в соответствии с законом О правовом статусе иностранцев. Иностранцы могут подавать ходатайства о предоставлении убежища в пункте пограничного контроля или на территории Литвы (в Государственную пограничную службу или Департамент миграции)", - пояснил глава отдела стратегический коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Баярунас.



В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также высказался о намерении упростить для белорусов въезд в страну. Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек отметил, что пока каких-то рекомендаций, какие конкретно категории граждан попадут под упрощенный въезд, они не получали.



Тем временем Моравецкий отметил, что белорусы, приезжающие в Польшу, очень помогают польской экономике, независимо от того, студенты это или рабочие. Он добавил, что упрощенный въезд будет предоставлен в том числе для желающих обучаться в польских вузах. Еще есть время, чтобы приступить к занятиям с 1 октября.

