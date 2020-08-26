Кабмин допустил приватизацию "Нафтогаза" и "Укрпошты"

Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Документ будет подан в Верховную раду.



Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.



Проект закона был подготовлен на заседание 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.



На заседании правительства министр экономики Сергей Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.



Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:

