Компания министра экологии Абрамовского установили ржавые ворота на Каневском судоходном шлюзе за 25 млн грн. - СМИ

Компанія міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського за 25 млн грн через три роки встановила іржаві ворота на Канівському судноплавному шлюзі. Про це повідомляє ГО «Антикорупційний блокпост».



В громадській організації нагадали, що у 2017 році компанія «Київгідромонтаж» виграла тендер державного підприємства «Укрводшлях» на ремонт Канівського судноплавного шлюзу, вартістю 25 млн гривень, на заміну воріт цієї гідротехнічної споруди на Дніпрі, через яку проходять судна. Роботи мали бути завершені до квітня 2018 року. Гроші фірма отримала, але зрештою роботи не виконала, аргументуючи це тим, що «Укрводшлях» не надав дозволу на виконання будівельних робіт.



«За майже 25 млн грн фірма мала виготовити і замінити ворота. Та «Київгідромонтаж» вирішив схитрувати і зробити тільки найдорожчу частину роботи — виготовлення самих воріт, за які встиг вирвати 19 млн бюджетних грн. Їх «Київгідромонтаж» виготовляв не сам, а замовив через споріднену фірму «Ріола модуль ЛТД», що є офіційним субпідрядником, а та, своєю чергою, замовила ворота у ПАТ «Укргідромех». За інформацію з наших джерел, «Київгідромонтаж» придбав ці ворота за 11 млн, тобто решту 8 млн вивели через ці ж численні фірми-«прокладки» - повідомляє Антикорупційний блокпост.



Ворота Канівського шлюзу на початку червня поточного року все ж таки встановили, проте вони вже почали іржавіти. В організації нагадали, що мажоритарним акціонером компанії ПАТ «Київгідромонтаж» є дружина новопризначеного міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, а сам він раніше був членом наглядової ради цього підприємства.