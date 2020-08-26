Кабмин назначил нового руководителя Укрзализныци

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений, в частности, назначив председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога". Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.



"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений: назначить: Жмака Владимира Николаевича - председателем правления акционерного общества "Украинская железная дорога", - написал Мокан.



Как сообщал УНН, 56-летний Владимир Жмак является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь". До этого работал заместителем председателя Одесской ОГА (2015-2016 гг.), занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) и был советником президента компании "Киевстар" Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).



Его характеризуют как эффективного менеджера, умного управленца, порядочного и честного специалиста.

