Госдолг Украины за месяц вырос еще на 86 млрд гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 июля 2020 года составил 2 355,07 млрд грн или 85,05 млрд долларов. В июле крупных заимствований не было. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.



По данным Минфина, в течение июля 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 85,88 млрд грн (на 3,8%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,4 млрд долларов (на 0,4%).



По состоянию на 31 июля внешний долг составил 1 454,79 млрд грн (61,77% от общей суммы долга) или 52,54 млрд долларов, внутренний долг - 900,28 млрд грн (38,23%) или 32,51 млрд долларов.



Государственный долг Украины составлял 2 072,52 млрд грн (88,00% от общей суммы долга) или 74,84 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 282,55 млрд грн (12,00%) или 10,20 млрд долларов.

