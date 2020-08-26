Дожди с грозами ожидаются в западных, северных и центральных областях

В ближайшие сутки, 27 августа, в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях будут кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков, сообщает в среду Укргидрометцентр. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°; днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 26-31°.



В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременный дождь; температура ночью 13-15°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 августа самая высокая температура днем была 33,3° в 1943г., самая низкая ночью 6,4° в 1973г.



В пятницу, 28 августа, в Украине без осадков, лишь в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 9-14°, в южной части 15-20°; днём 20-25°, в южных областях 26-30°.



В Киеве 28 августа, без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.



26 августа в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

