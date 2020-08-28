ГП России попросила помощи Германии по делу о госпитализации Навального

Генпрокуратура РФ попросила органы юстиции Германии о правовой помощи по делу о госпитализации Алексея Навального, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.



"Генеральной прокуратурой РФ 27 августа 2020 года на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и дополнительных протоколов к ней в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия передан запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России по факту госпитализации из самолета рейса "Томск – Москва" гражданина Российской Федерации Навального А.А., который ранее был доставлен на территорию указанного государства из России для дальнейшего лечения", - сказал Иванов.



"Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено. Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами", - добавили в ведомстве.



Иванов также сообщил, что Германия подтвердила намерение сотрудничать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным. "Одновременно выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в Российской Федерации экспертиз и исследований", - заявил официальный представитель ГП.



Кроме того, Генеральная прокуратура РФ попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах блогера Алексея Навального.



"К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite", - сказал Иванов журналистам.



Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.



Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.



Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.



Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

