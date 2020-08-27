Пискун назвал новую причину, почему перестал быть советником Венедиктовой

Святослав Пискун, объяснявший свою отставку с должности внештатного советника Ирины Венедиктовой борьбой разных групп влияния в Офисе генерального прокурора, назвал новую причину ухода.



Об этом он написал в закрытой прокурорской группе в Фейсбуке.



Отвечая на выпады своего старого оппонента по Генпрокуратере и бывшего зама генпрокурора Николая Гарника, Пискун написал, что ушел сам из-за того что Совет юристов, который он возглавляет, судится с Офисом генпрокурора из-за перерасчета пенсий бывшим прокурорским работникам.



Пискун решил покинуть пост советника Венедиктовой, чтобы не было конфликта интересов.

