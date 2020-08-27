Букеровскую премию за 2020 год получила 29-летняя Марика Лукас Рейневелд

29-летняя Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов стала самым молодым в истории лауреатом Международной Букеровской премии. Награда присуждена Рейневелд, предпочитающей, чтобы к ней обращались «они», за дебютный роман «The Discomfort of Evening» («Неловкий вечер»).



В книге рассказывается история девочки Яс, живущей на ферме в Нидерландах в ортодоксальной христианской семье. Старший брат Яс пропадает без вести, и девочка наблюдает и описывает, как ее семья начинает разваливаться в безумии горя.



На английский язык книгу перевела Мишель Хатчинсон. По правилам Международной Букеровской премии, ее денежная часть — 50 тысяч фунтов стерлингов — делится пополам между автором и переводчиком.



Международная Букеровская премия ежегодно вручается за произведение иностранного автора, изданное на английском языке в Великобритании или Ирландии.



В 2020 году церемония объявления лауреата Международного Букера была перенесена с мая на август и прошла в режиме онлайн.



В шорт-лист Международного Букера в этом году вошли произведения шести авторов из Аргентины, Германии, Ирана, Нидерландов, Мексики и Японии. Авторы и переводчики книг из шорт-листа получают каждый по 1000 фунтов стерлингов.

