На подъем танкера Delfi отвели еще две недели

На поднятие затонувшего танкера Delfi в Одессе подрядчики имеют еще две недели. Потом начнется сезон штормов. Об этом сообщает Pavlovsky News в четверг, 27 августа.



"Представитель Администрации морских портов Украины Руслан Сахаутдинов во время брифинга сообщил, что печально известный теплоход планируют поднять за семь дней. Работы не собираются оттягивать, ведь в середине сентября ожидается ухудшение погоды", – говорится в сообщении.



Вчерашний прогресс в операции поднятия танкера Сахаутдинов объяснил тем, что новый подрядчик убрал из-под борта 150 тонн песка и глины, что позволило перевернуть корабль. Потом с помощью баржи судно собираются переместить в безопасное место.



Также представитель АМПУ пожаловался на убытки: почти каждый день что-то воруют или портят. В основном повреждают боновые заграждения.



Напомним, танкер Delfi затонул у побережья Одессы в ноябре 2019 года, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма.



С тех пор танкер пытались поднять несколько раз, но успеха это не принесло – все время рвались стальные тросы. Тем временем, из танкера периодически продолжает вытекать топливо.

