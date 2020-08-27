Все киевские школы готовы к началу нового учебного года с 1 сентября – КГГА

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявляют, что все столичные школы готовы к началу нового учебного года с 1 сентября.



"Все киевские школы готовы к началу нового учебного года с 1 сентября", - сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский на брифинге в четверг.



По его словам, для всех школ закуплены все необходимые дезинфицирующие и гигиенические средства, разработаны соответствующе регламенты, открыты дополнительные входы и выходы из помещений.



Также чиновник отметил, что начало уроков для начальных, средних и старших классов будет разведено во времени.



Кроме того, для начальных классов разработано специальное меню: для возможности приема пищи в классах.



"Все, что необходимо в школах, обеспечено минимум на три месяца", - подчеркнул он.



Среди прочего, Мондриевский подчеркнул, что киевские школы готовы к любому формату обучения, включая полностью дистанционный, если столица попадет в "красную зону".

