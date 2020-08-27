Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть всю школу — КГГА

В Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть, в то время, как врач-инфекционист рассказал, как уберечь детей от COVID-19 в школах.



Об этом в четверг, 27 августа, на брифинге сообщил и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский.



"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - сказал Мондрыивский.



Он отметил, что зараженный пойдет на самоизоляцию, будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя.



Мондрыивский уточнил, что если не будет большого количества зараженных, то процесс обучения могут продолжить.



Чиновник сказал, что во время эпидемии COVID-19 нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности".







