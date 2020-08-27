Лукашенко пригрозил отменой отсрочек от армии участвующим в протестах студентам

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отменой отсрочек от армии студентам, участвующим в акциях протеста. Лукашенко обратился к ним, сказав "не хотят учиться, тогда Родину надо защищать".



Об этом он заявил на совещании в Минске, передает БелТА.



Он заявил, что в отношении тех, "кто пойдет на улицу или учиться не захочет", примут меры по закону.



"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - заявил он.



Отметим, в Беларуси проходят масштабные протесты. Люди требуют провести новые выборы.

