МОЗ не исключает возвращение к жесткому карантину

Украина может вернуться к жесткому карантину, если масштабы распространения коронавируса не снизятся. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщает Апостроф.



"Не буду лукавить - существует", – ответил он на вопрос, есть ли такая возможность.



По его словам, на сегодняшний день властям известно, сколько людей могут быть размещены в учреждениях здравоохранения.



"И четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - объяснил Ляшко.



Он считает, что осенью "никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения".



"И это показала практика европейских систем здравоохранения, которые значительно лучше обеспечены материально, технически, чем наша система", – добавил он.



Сейчас для пациентов с коронавирусом выделены 25 тысяч больничных коек, но еще 30% коечного фонда перепрофилируют под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ.



Напомним, от жесткого карантина отказались в начале лета, заменив его адаптивным. Но с тех пор заболеваемость коронавирусом выросла в разы.

