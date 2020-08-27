Беларусь ведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что премьер-министры Беларуси и России проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным.



"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России - ИФ) по поводу рефинансирования", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.



Он уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году $1 млрд из долга перед Российской Федерацией". "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал президент Беларуси.

