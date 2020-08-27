ВОЗ ожидает рост смертности от COVID к зиме

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что ближе к зиме летальность от коронавируса может возрасти. Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщает The Guardian.



С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.



Клюге предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.



Представитель ВОЗ отметил, что "бдительность - ключевое слово".

