Лукашенко заявляет, что на митингах его поддержали три миллиона человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на митинги в его поддержку вышло 3 миллиона человек.



Об этом он сказал в четверг на совещании в Минске, передает Укринформ со ссылкой на БЕЛТА.



«Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища - 3 млн человек. Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали», - сказал Лукашенко.



По его словам, ему удастся «справиться с улицей».



«Главное для нас - экономика. Если у нас будут нормально работать предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся, как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку», - заявил он.

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"Поэтому надо жить спокойно, заниматься каждому своим делом. А что касается меня, силовых структур и прочих, мы будем заниматься тоже своим делом. Исключительно по закону. Поэтому надо открывать Библию, я имею в виду закон, и читать: это - санкции такие, вот это - санкции такие. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают", - отметил Президент.



Он подчеркнул, что власти обязаны защитить людей. «Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды. Не дай бог начнут бросать гранаты. Уже вокруг нашей страны сформировались группировки, которые готовы сюда прийти и разжечь этот пожар. Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать», - сказал Лукашенко.



Как сообщал Укринформ, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила окончательные результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий должность с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.



Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли их, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

