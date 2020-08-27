Ученые обнаружили абсолютный иммунитет от коронавируса

Вырабатываемые иммунной системой антитела могут обеспечивать полную защиту от заражения коронавирусом, в том числе повторного. Об этом говорится в публикации издания EurekAlert!.



Исследователи выявили такие антитела у трех человек, находившхся на борту рыболовного судна, вышедшего из Сиэтла в мае 2020 года.



Коронавирус был обнаружен у 104 из 122 членов экипажа судна. Однако люди, имеющие нейтрализующие антитела, оставались здоровыми во время и после плавания.



"Это доказывает возможность создания достаточно эффективной вакцины против коронавируса, которая позволит остановить эпидемию", - подчеркивают исследователи.



В то же время значительная доля заразившихся указывает на то, что любая форма перекрестного иммунитета, возникающего у человека, ранее переболевшего другими респираторными заболеваниями, не обеспечивает уверенную защиту от COVID-19, указывается в публикации.

