Лукашенко намерены включить в новый санкционный список ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко должен быть включен в новый санкционный список Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус перед началом неформального заседания глав МИД стран-членов ЕС в четверг в Берлине, сообщает Укринформ.



"Я убежден, что да. Он был подвергнут санкциям в прошлый раз. Сейчас он завел свою страну в тупик и политически, и морально", - отметил глава МИД Литвы.



По его словам, новые санкции в отношении белорусских чиновников, причастных к насилию, нарушения прав человека, репрессий и фальсификации выборов, должны быть масштабными и существенными.



Линкявичус выразил несогласие с проектом предложений нового санкционного списка, в который планируется включить лишь 15-20 белорусских чиновников.



"Я убежден, что это будет очень символичным и неэффективным решением. Это не серьезная реакция", - подчеркнул литовский министр, добавив, что речь идет о доверии к Евросоюзу.

