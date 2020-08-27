Польша вызвала белорусского посла из-за высказываний Лукашенко о вмешательстве
МИД Польши вызвал белорусского посла в связи с обвинениями со стороны президента Александра Лукашенко о вмешательстве страны в протесты в Беларуси.
Об этом в Twitter написал заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач.
Белорусский посол должен был явиться в МИД в 16:00 по киевскому времени.
"В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши - сегодня посол Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша", - написал Пшидач.
Источник: Эспресо.ТВ
18:22