В СНБО прогнозируют существенный рост заболеваний коронавирусом

В Совете национальной безопасности и обороны готовятся к существенному росту заболеваний коронавирусом в Украине. К 25 октября количество заболевших может составить 360 тысяч человек.



Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба Совета.



По его словам, негативно повлиять на распространение коронавируса может начало учебного года и проведение местных выборов.



"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Данилов.



Он отметил, что к началу учебного года и началу избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусом в период с 29 августа дня до 10 сентября.

