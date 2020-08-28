Захарова ответила на заявление ЕК, сравнившей СССР с нацистской Германией

Попытки Еврокомиссии проводить в очередной раз параллели между Советским Союзом и нацистской Германией противоречат истории, фактам и решениям Нюрнбергского трибунала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



"В Брюсселе продолжают странную близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории. А Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который мы квалифицируем как ревизионистский, — о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между Германией и Советским Союзом погрузил Европу во мрак, как они говорят", — сказала она.



По ее словам, в этой связи необходимо в очередной раз напомнить "любителям исторических спекуляций", что Европа, "если и начала погружаться во мрак", то не 23 августа 1939 года, а намного раньше, когда в западных столицах был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора, а апогеем этой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года.

