"Оппоплатформа" возложила ответственность на Зеленского за расстрел автобуса

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" осудила расстрел автобуса организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом и обвинила в преступлении радикалов из "Национального корпуса" и "Азова" и заявляют, что пролившаяся кровь на руках президента Зеленского.



Соответствующее заявление появилось на сайте политической силы в четверг, 27 августа.



"Сегодня на трассе Киев - Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты - За жизнь". Автобус заблокировали, и по автобусу был открыт огонь из автоматического и травматического оружия", - поделились своей версией произошедшего в партии.



"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции. "Оппозиционная платформа - За жизнь" возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов", - говорится в заявлении.



В партии также потребовали от правоохранителей открыть уголовное дело по статье "Терроризм", а также расследовать и привлечь к ответственности "террористов, превращающих Украину в поле военных действий".



"От имени всех пострадавших от преступных действий криминальных объединений - "Национального корпуса" и "Азова" - требуем запретить деятельность этих организаций как террористических на территории Украины", - добавили в "ОПЗЖ".



"Оппозиционная платформа - За жизнь" также заявила, что это не первое нападение на представителей партии.



"Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности и мира в Украине - единственно правильная, и мы не отступим и не окажемся от наших ценностей", - резюмировали авторы заявления.

