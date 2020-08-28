Полиция задержала банду обстрелявших автобус с активистами Кивы

Правоохранители задержали группу преступников, которые напали на автобус с членами объединения "Патриоты за жизнь" под Харьковом.



Об этом в четверг, 27 августа, сообщил заместитель главы министерства внутренних дел Антон Геращенко.



По его словам, группа нападавших на микроавтобус с членами общественной организации "Патриоты – За жизнь" была задержана в Красноградском районе Харьковской области.



По информации "Страны", речь идет о 14 задержанных.



"Машины на которых были нападавшие - установлены. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал Геращенко.



Он отметил, что в результате нападения одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.



"У пострадавших - ранения мягких тканей из травматического оружия", - добавил Геращенко.

