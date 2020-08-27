Три человека получили тяжелые ранения в результата обстрела автобуса националистами, убитых нет

В результате обстрела националистами автобуса под Харьковом тяжелые ранения получили трое активистов организации "Патриоты за жизнь!".



Об этом сообщил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.



"Трое тяжело ранены. Один совсем плохой. Нацполиция задержала два автомобиля, которые принимали участие в расстреле автобуса", - заявил нардеп.



В свою очередь пресс-служба полиции Харьковской области сообщает, что в результате стрельбы в районе Люботина Харьковской области два человека получили ранения .



"В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет", - указывается в сообщении.



По данным полиции, вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации "За жизнь".



"После этого из автомобиля "Мерседес" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле", - сообщают правоохранители.



В области начата специальная полицейская операция "Сирена".



Как сообщалось, ранее полиция подтвердила факт стрельбы в районе Люботина. В соцсетях распространилась информация о том, что в результате нападения на автобус ОО "Патриоты – За жизнь" есть нескольких убитых и похищенных.



