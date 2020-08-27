Кива: националисты расстреляли автобус объединения "Патриоты за жизнь!"

Под Харьковом члены националистических организаций "Азов" и "Национальный корпус" напали на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты за жизнь!". Один из них убит, двое похищены.



Об этом в своем Facebook сообщил сам народный депутат.



Далее приводим текст заявления Кивы.



"Только что под Харьковом на трассе Киев – Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты за жизнь!". Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус". Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнь.



Также азовцы и нацкорпус похитили двоих человек и вывезли в неизвестном направлении.



Я обвиняю власть и требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения. Владимир Александрович, совсем белены объелись? Сегодня у вас люди расстреливаются на государственных трассах, как сафари! Вы хотите погрузить страну в хаос? На вас будет жизнь того убитого человека!



Два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов "Патриоты за жизнь!" в центре Киева. И не было никакой реакции ни президента, ни правоохранительной системы. Была заброшена граната в офисе "Опппозиционной платформы" и также я не слышал реакции президента", - заявил Кива.



Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в четверг вечером в районе г. Люботин.



"На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.



Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", на киевской трассе, не доезжая до Люботина, сейчас стоят несколько полицейских машин и скорая, а на въезде в город - пробка.



По информации соцсетей, был заблокирован и расстрелян автобус.



"Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус. Предварительно двое убиты, один ранен и один похищен", - говорится в сообщении, опубликованном в одном из местных пабликов.



Вместе с тем в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили, что пока не подтверждают информацию об убитых.



"Насчет раненых выясняем", - сказали в отделе коммуникаций.





