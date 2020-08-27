В пятницу в Украине будет преобладать умеренно-теплая погода

В ближайшие сутки, 28 августа, погоду в Украине будет определять умеренно теплая преимущественно сухая воздушная масса с запада страны, лишь на севере распространится более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр. В северных и большинстве восточных областей местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории страны - без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 19-24°, в южной части 25-30°.



В Киеве в пятницу без осадков; температура ночью 14-16°, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,1 градусов тепла в 1943 году, самая низкая - ночью на отметке 6,0 градусов выше ноля в 1970 году.



В субботу, 29 августа, по всей Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 24-29°, на юге страны 26-31°.



В Киеве 29 августа - без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.



27 августа в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.

