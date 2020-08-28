Премьер отрицает возможность повторного введения жесткого карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль отрицает возможность повторного введения жесткого карантина, полагаясь на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, сообщил он в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в четверг.



В ходе общения с бизнесом Шмыгаль сообщил также, что правительство отказалось от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы, однако сохраняет планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Говоря о потенциальном разделении Минэкономики и выделении из него Аграрного министерства, премьер отметил, что "в осеннем периоде" правительство планирует прийти к четкому и взвешенному разделу министерств. Однако пока что Кабмин занимается созданием Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которое было решено выделить из Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



Шмыгаль также указал на то, что глава Минэкономики Игорь Петрашко занимается поиском оптимального кандидата на главу "Госпродпотребслужбы", вскоре будет объявлен конкурс. Реорганизация "Госпродпотребслужбы" больше не на повестке дня, отметил он. Вместо этого для контроля эпидемиологической ситуации и здоровья населения в Украине появится отдельный санитарно-эпидемиологический орган в подчинении Министерства здравоохранения, пояснил премьер.



Говоря о запрете на въезд в Украину иностранцев на месяц, премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом, отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы, а именно: ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы с разрешениями на проживание в Украине, члены международных и гуманитарных миссий, члены экипажей. При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.



Денис Шмыгаль также сообщил, что первый урок в школах пройдет на тему культуры жизни в эпоху Covid.

