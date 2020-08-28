Лукашенко: "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши.



"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".



Он заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты - ИФ). "Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал Лукашенко.



Министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.



Уже третью неделю в Беларуси проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.

