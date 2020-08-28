Трамп обещает, что США первыми установят флаг на Марсе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно США первыми установят свой флаг на Марсе.



Об этом он заявил на съезде Республиканской партии.



«Мы запустим новую эру «американских амбиций» в космос. Соединенные Штаты станут первой страной, которая установит свой национальный флаг на Марсе», - сказал Трамп.



Глава Белого дома отметил, что США также первыми доставят женщину на Луну.



Как отмечает Express, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США планирует до 2024 отправить миссию с людьми на Луну и осуществить первую доставку человека на Марс в начале 2030-х годов.

