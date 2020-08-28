Никарагуа назначила консула в Крыму

Украина готовится ввести санкции против Никарагуа из-за незаконного назначения консула в аннексированном Россией Крыму



Об этом заявил министр закородонних дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Цензор.Нет .



"Нам стало известно, что, увы, несмотря на предупреждения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией Мы также рассматриваем этот шаг как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова. Наша позиция очень простая и четкая: мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил, чтобы мы направили, и мы это сделали, уже отправлено ноту правительства Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение ", - заявил Кулеба.



В случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг. Источник: https://censor.net.ua/ua/v3216392



Он назвал "особенно вопиющим" факт, что на должность назначен Олег Белавенцев.



"В 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и поэтому назначение на должность почетного консула особенно вопиющий и наглый шаг" , - добавил Кулеба.



По его словам, Украина рассматривает действия Никарагуа как прямое нарушение законодательства и международного права.

